C’est le nombre de personnes que l’entreprise spécialisée dans le bio-nettoyage et l’hygiène, les services hôteliers et la restauration en secteur sanitaire et médico-social, Biomega Services va recruter en 2020 en Occitanie, principalement en Haute-Garonne et dans l’Hérault.

Des postes proposés en CDD, CDI et alternance (contrôleur de gestion). Agent de service hôtelier, chef d’équipe propreté, employé de restauration, cuisinier... sont quelques-uns des profils recherchés par le groupe, qui doit également renforcer ses services supports de professionnels administratifs et des RH.

Deux chefs d’agence d’intérim sont également recherchés à Montpellier et Toulouse pour sa filiale M2S Intérim, spécialisée dans le travail temporaire auprès des établissements de santé.

Postuler sur : biomega.fr/carriere

