Une semaine pour avoir les DéClics Numériques en Haute Garonne

Ce lundi 28 septembre marque le lancement du programme "DéClics Numériques en Haute Garonne”. Expérimenté cet été à Montpellier, ce dispositif tend à faciliter les transitions et l’orientation professionnelle vers les métiers du numérique. Elaboré par l’association Diversidays, il propose aux demandeurs d’emploi, particulièrement des zones rurales et des quartiers, un parcours express de reconversion vers les métiers du numérique.

Rencontres de "modèles inspirants", bilan de compétences, ateliers de perfectionnement, coaching d’un mentor, session de recrutement et possibilité de poursuivre dans une formation certifiée, constituent les différentes phases de ce programme, qui sera proposé en distantiel avec le concours de nombreux partenaires, tels que Pôle emploi., la Région Occitanie, Pierre Fabre, EDF....

Il débute donc ce 28 septembre, avec une session en ligne organisée à 15h. Cinq personnes originaires de la région, et ayant fait le choix de se lancer dans le numérique, partageront alors "leur expérience, les galères qu’ils ont du surmonter et ce que le numérique leur a apporté". Les ateliers et autres moments d’échanges, eux, se dérouleront entre le 29 septembre et le 5 octobre.

