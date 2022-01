Une formation de génie à Toulouse et Béziers

Les économies d’énergie n’ont jamais été autant d’actualité que depuis la récente flambée des prix du gaz et de l’électricité ! Et les compétences du technicien d’études en génie climatique de devenir, de ce fait, plus que jamais essentielles lors d’un projet de construction ou de rénovation.

L’Afpa Occitanie prépare à ce métier porteur, à Toulouse et Béziers. Pendant environ un an, les stagiaires apprennent à réaliser le bilan thermique et sanitaire d’un bâtiment et à valider une solution technique performante. À sélectionner ensuite les équipements et à dimensionner les réseaux d’une installation de génie climatique. Et enfin à chiffrer les réseaux de plomberie/sanitaire, aérauliques et hydrauliques nécessaires à son installation.

Les connaissances du niveau Terminale scientifique, technique ou équivalent sont souhaitées pour pouvoir intégrer ce cursus qui mène au Titre professionnel de niveau 5 de Technicien supérieur d’études en génie climatique. La formation se déroule en centre, complétée par deux périodes d’apprentissage en entreprise au cours desquelles les stagiaires évoluent en relation directe avec les architectes, les chefs de chantier, les maîtres d’œuvre…