Un nouveau Bachelor CSI pour répondre à la pénurie à Rodez

« Pour faire face à la pénurie des profils informatiques, digitaux et cybersécurité, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron se mobilise ! » La chambre consulaire propose ainsi un tout nouveau Bachelor Concepteur de systèmes d’information (CSI) à Rodez. Un cursus d’un an, ouvert en alternance à des titulaires de Bac +2 ou équivalent à dominante informatique, cybersécurité ou réseaux/télécoms, en partenariat avec l’Institut de l’ingénierie informatique de Limoges (3iL).

Cette formation vise à répondre aux besoins des entreprises aveyronnaises. D’ailleurs, elle va doter les jeunes de multiples compétences, tant en infrastructures informatiques, qu’en cybersécurité et en gestion de projet. Au rythme de 22 semaines de cours et 30 semaines en entreprise, les alternants vont apprendre à construire et développer des solutions informatiques adaptées aux attentes de leur entreprise d’accueil, mais aussi à administrer une partie du système informatique en réponse aux exigences de leur service. Le groupe 3iL, qui dispense également son cycle d’ingénieur généraliste en informatique en apprentissage, rejoindra le Campus XIIe Avenue, situé au cœur des nouveaux bâtiments de la Cité de l’entreprise et de la formation, inaugurés cette année à Rodez-Bourran.

