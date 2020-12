Un Bachelor pour trois majeures à l’Iseg de Toulouse

École de marketing et de communication implantée dans sept villes de France, dont Toulouse, l’Iseg fait partie du groupe Ionis, également détenteur d’autres écoles. Dans la Ville rose, certaines sont regroupées boulevard de la Marquette, facilitant ainsi les synergies. Une proximité qui a conduit l’Iseg à repenser la maquette pédagogique de son Bachelor. Depuis la rentrée, le premier cycle de son programme en cinq ans offre en effet aux étudiants l’opportunité de choisir, dès la première année, entre trois majeures.

Dispensée à 50% en anglais et 50% en français, la majeure « International » leur permet d’appréhender le secteur dans quatre zones du globe (Amérique, Russie/Europe centrale et orientale, Moyen-Orient/Méditerranée et Asie). La majeure « Création », préparée en partenariat avec l’école e-Artsup, les familiarise davantage à la dimension graphique de la communication. Enfin la majeure « Digital », s’adresse plus particulièrement aux jeunes qui veulent s’orienter vers un univers ayant recours aux technologies. Le programme est alors conduit en partenariat avec Epitech. Trois spécialités donc, qui pourront être approfondies dans l’un des MBA dispensés au cours du second cycle, en formation initiale ou en alternance.

Entre 7500 et 8500 euros l’année en formation initiale