Bien que son nom témoigne à lui seul de son positionnement hyper spécialisé (renforcé par la récente distinction de la région Occitanie pour être la tête de pont du Campus des métiers et des qualifications du bois et de la forêt), le Lycée des métiers du bois et de l’habitat d’Aubin (Aveyron) forme également aux métiers de la sécurité. En plus de son Bac pro, l’établissement propose ainsi un BTS Manager opérationnel de la sécurité en partenariat avec le Greta.

Dispensé en apprentissage, il prépare aux fonctions d’encadrement dans une entreprise du secteur ou le service dédié d’une société ou collectivité. En plus des compétences « métiers », le management et la gestion administrative et juridique du personnel sont donc au programme de cette formation encore peu développée en Occitanie. Seuls deux établissements la proposent et, elle ne pouvait jusqu’alors être préparée en apprentissage que dans le Lycée Gaston Darboux, à Nîmes.