Projet porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pour les universités Toulouse Jean Jaurès, Toulouse Paul Sabatier, L’INP de Toulouse, l’ISAE-Supaéro et Toulouse Business School, UNIVERSEH a été récemment lauréat de l’AAP de l’Union européenne ! « European space university for earth and humanity a pour ambition de contribuer à l’espace européen de l’éducation, à la croissance de l’emploi et de l’industrie, à rendre le secteur spatial plus durable et à faire en sorte que l’Union Européenne reste un leader mondial dans ce domaine », explique l’Université fédérale.

Les écoles impliquées proposeront des modules sectoriels pour répondre aux besoins du marché. La mobilité de leurs personnels et des étudiants également favorisée. « À travers UNIVERSEH, il sera question de développer des approches pédagogiques innovantes et une culture européenne commune par le partage des compétences », ajoutent les partenaires.