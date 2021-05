Trouverez-vous la formule pour rejoindre AB7 Group ?

Le Groupe AB7, PME familiale située dans la commune de Deyme, en Haute-Garonne, va recruter abondamment en 2021. Des embauches qui s’inscrivent dans la croissance continue de l’entreprise. « Nous intervenons sur plusieurs marchés de niche : la production de produits vétérinaires et celle de produits d’entretien, en notre nom ou en sous-traitance. Et nous avons en perspective de nouveaux marchés pour le secteur animal et la cosmétique. Notre effectif et notre chiffre d’affaires ont fortement augmenté en 2018 et cette progression se poursuit depuis sans interruption », explique Cécile Barral, sa responsable RH. « Nous avons créé 70 postes, l’an dernier et de ce fait, un salarié sur deux a moins de deux ans d’ancienneté », ajoute-t-elle. En 2021, l’entreprise devrait recruter au moins une trentaine de personnes en Haute-Garonne.

Parmi ces postes, une vingtaine d’opérateurs de conditionnement vont être embauchés. Ces fonctions ne nécessitent pas de qualification particulière, mais demandent un savoir-être important. « Il est essentiel d’être rigoureux, ponctuel et capable de travailler en équipe. Nous recherchons des gens sérieux et investis. Nous leur offrirons ensuite des possibilités de développement de carrière s’ils le désirent. »

Un rythme soutenu pour des candidats motivés

Outre ces profils, le Groupe AB7 recrute tous azimuts pour ses métiers support, mais aussi dans le domaine de la chimie et de la pharmacologie. « Nous avons beaucoup de postes en production », note Cécile Barral. La responsable des ressources humaines précise qu’il est préférable d’avoir déjà une expérience en entreprise pour pouvoir s’épanouir dans la société. « Notre rythme est soutenu. Il est impératif d’être en capacité de le tenir. Il faut que les candidats connaissent leur sujet et soient aptes à être force de proposition. »

La société, qui confesse un petit manque de notoriété sur son bassin d’emploi, va recruter tout au long de l’année 2021. « Nous publions notamment nos annonces sur LinkedIn. Je conseille aux personnes en recherche d’emploi de s’abonner à notre compte pour n’en manquer aucune », note Cécile Barral, qui termine en vantant des coditions de travail agréables. « Nous avons mis en place une application de communication interne, afin que les salariés se connaissent et travaillent mieux ensemble. Quant à nos locaux, ils ont été refaits en grande partie, et nous sommes situés au bord du Canal du midi. Le cadre de travail est idéal ! »

Louise Lané

Pour candidater : www.ab7group.com/fr/recrutement

Photo AB7 DR.