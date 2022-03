Trophées Métiers pour ELLES : en Occitanie, l’Afpa distingue trois femmes qui ont trouvé leur voie dans un métier dit « masculin »

Lancés à l’initiative de l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) avec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, l’événement "Trophées Métiers pour ELLES" a pour vocation de valoriser les femmes qui ont fait le choix d’une formation dans un métier qui accueille moins de 30% de femmes. Objectif : Faire bouger les lignes dans le domaine de la mixité des métiers et inciter les femmes à s’ouvrir à des métiers auxquels elles ne pensent pas.

Un marché du travail toujours très marqué par les stéréotypes de genre

Alors que la France s’est fixée comme objectif d’atteindre un tiers de métiers mixtes en 2025, le marché du travail reste marqué par une répartition des métiers très genrée avec à peine 12% d’entre eux considérés aujourd’hui comme mixtes. Tous secteurs confondus, 50% de femmes se retrouvent dans seulement 12 familles professionnelles sur les 87 existantes. 75% d’entre elles suivent une formation dans le tertiaire. Leurs emplois restent essentiellement concentrés dans les métiers du service, de l’éducation et du social. Et pourtant les femmes ont toute leur place dans des secteurs en pénurie de main d’œuvre comme l’informatique, le bâtiment, l’industrie, le transport et la logistique….

Dans le cadre de sa mission de service public, l’Afpa se mobilise pour faire progresser l’égalité et la mixité des métiers en formant plus de femmes dans les professions où elles sont sous-représentées. L’agence encourage ses stagiaires à élargir leur horizon professionnel dès le choix de leur formation, pour leur permettre d’opter pour des métiers auxquels elles n’auraient pas pensé et qui recrutent.

En région Occitanie, trois femmes formées à un métier considéré comme masculin à l’honneur

Après plus de trois heures de délibération, le 2 février dernier, le jury a souhaité récompenser trois stagiaires pour leurs parcours exemplaires, parmi les 26 occitanes qui candidataient. Des parcours à rebours des préjugés de genre sur des métiers qui contribuent à faire reculer les clichés et à donner une certaine place à une plus grande mixité professionnelle.

Vicki Lenoir, 40 ans, à l’Afpa de Montpellier-Saint-Jean-De-Védas a été élue dans la catégorie Pluri’ELLE et se forme au métier de Technicienne Electromécanicienne Automobile.

Vicki Lenoir a travaillé dès l’âge de 16 ans comme vendeuse. Pendant ses études d’architecture à New York, elle a fait divers jobs : serveuse, barmaid, surveillante de dortoir et assistante technique de réseau informatique. Elle a ensuite été dessinatrice en structures métalliques et a passé simultanément un diplôme en cours du soir à l’Institut Culinaire Français. Vicki Lenoir a ensuite travaillé dans la restauration puis s’est orientée dans le bâtiment. Elle a obtenu un Brevet de Technicienne Collaboratrice d’Architecte et a travaillé dans ce domaine pendant 14 ans dont 8 en tant que Responsable de Bureau d’Etudes.

« Je suis mère d’une fille de 15 ans et d’un garçon de 9 ans. Je souhaite que mes enfants aient un autre modèle de femmes que celles qu’on voit dans les médias ou dans leur entourage (mamans au foyer…). »

Lisa Monin, 21 ans, à l’Afpa d’Albi choisie dans la catégorie Passion’ELLE, se forme au métier de Contrôleuse Technique de Véhicule Léger.

Titulaire d’un baccalauréat Littéraire, Lisa Monin a suivi une fac de droit et a abandonné en 1ère année car cela ne lui correspondait pas. Elle a alors commencé à travailler dans un Fast Food puis pendant deux ans en tant que responsable de tournée dans une entreprise de nettoyage. En parallèle de cet emploi, elle a passé un CAP de mécanique automobile à distance : Le matin Lisa occupait son poste au sein de l’entreprise de nettoyage et l’après-midi, elle était en stage non rémunéré dans un garage.

« Rassurer certaines femmes qui auraient des doutes, prouver que la motivation et la volonté sont les clés pour réussir, même dans des milieux dits masculins. »

Céline Husson, 41 ans, à l’Afpa de Nîmes a remporté le trophée régional dans la catégorie Essenti’ ELLE et se forme au métier de Technicienne d’équipement et d’exploitation en électricité.

Titulaire d’un Master 2 en urbanisme et développement, Céline Husson a exercé près de 15 ans au service de territoires ruraux dans différentes régions en qualité d’agent de développement, de cheffe de projet de développement local ou en tant que coordinatrice d’équipe. « Il s’agissait de postes de cadres, à la fois exigeants et très stimulants. C’était un métier passion, et puis la passion s’est essoufflée... La reconversion s’imposait ». Céline Husson a le projet de s’installer à son compte.

« Que nos témoignages trouvent écho auprès de femmes qui hésitent ou ne s’autorisent pas à explorer ces voies professionnelles. »

L’étape finale nationale des « Trophées Métiers pour ELLES » se déroulera ce mardi 8 mars prochain à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. « En mettant en lumière les parcours originaux de ces femmes, à contre-courant des idées reçues et des stéréotypes, les « Trophées Métiers pour ELLES » inspirent d’autres femmes et ouvrent la voie à de nouvelles vocations dans des professions réputées masculines. Chacun de ces parcours contribue ainsi à changer les représentations sociales et mentales sur les métiers et à faire progresser la mixité dans le monde du travail », indique Pascale Gérard, Directrice Innovation Sociale à l’Afpa.

Sur la photo : Céline Husson, lauréate du trophée régional dans la catégorie Essenti’ ELLE, qui distingue une femme particulièrement pionnière dans son domaine. Photo DR.