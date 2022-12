Transport-Logistique. Une semaine pour trouver sa voie en Occitanie

Ils font partie des secteurs les plus porteurs en France, comme dans notre région. Et des activités qui connaissent le plus de difficultés de recrutement. Du 5 au 9 décembre prochain, Pôle emploi multipliera les actions pour faire découvrir les métiers et les débouchés dans le transport et la logistique. Une opération nationale, déclinée dans la région Occitanie au travers d’une trentaine d’évènements : ateliers, job dating, webinaires...

Le secteur se féminise

L’occasion de (re) découvrir les professions de chauffeur poids lourd, conducteurs de bus, ambulancier, opérateur logistique ou cariste, et de saisir l’opportunité de se former ! Lors de forums, tel celui organisé par l’Aftral, Transdev, Pôle emploi et la MLJ3M (mission locale de Montpellier), qui proposeront aux jeunes de tester des simulateurs de transport de voyageurs et de marchandises, et même, pour les titulaires du permis B, de faire des essais réels sur piste d’apprentissage . Une opération organisée le 8 décembre, sur le site Aftral de Pérols. Ou encore de réunions collectives, à l’image de celle animée par l’Opco Mobilités, le 9 décembre, à Castres. Les besoins de certaines entreprises (Balent Autocars Groupe Ruban Bleu, Azur Ambulances, Transports Marty) seront alors présentées, et des actions de formation proposées aux participants.

Cette semaine permettra aussi de découvrir les métiers in situ, de nombreuses entreprises ayant accepter d’ouvrir leurs portes aux candidats, à l’instar de Corallis (le 6 décembre à Beaucaire), de National Calsat (le 7 décembre, à Gigean), de Transports CHILA et fils (le 8 décembre, à Villeneuve-lès-Maguelone) ou encore de Galtier (le 9 décembre à Roquefort-sur-Soulzon).

Un coup de projecteur sera enfin mis sur la féminisation des métiers du transport. Ce vendredi 9 décembre, de 9h à 10h, l’AFT et Pôle emploi proposeront en effet un webinaire à destination des demandeuses d’emploi (sur inscription ici). Le thème : Le transport, un secteur qui se conjugue au féminin !

Notez que d’autres actions spécifiques à ces deux secteurs seront organisées au-delà de cette semaine. Ce sera le cas par exemple le 12 décembre, à l’agence Pôle emploi de Muret. Toutes sont réunies sur une carte interactive accessible sur le site de l’opérateur.

Ingrid Lemelle

Photo andreas160578 - Pixabay.