Transitions collectives : quelles sont les formations financées par l’État ?

Dispositif lancé dans le cadre de France Relance à destination des salariés dont les emplois sont menacés, Transitions collectives permet de suivre une formation et/ou de faire une Validation des acquis de l’expérience (VAE)... prise en charge par l’État !

À 100% du coût du projet de reconversion (incluant rémunération du salarié et coûts pédagogiques) si vous faîtes partie d’une entreprise de moins de 300 salariés ; à hauteur de 75% si elle compte entre 300 et 1000 salariés ; et à 40% si elle totalise plus de 1000 salariés.

Votre employeur doit alors avoir mis en place un accord de type GPEC, et le métier que vous visez, faire partie de la liste des professions identifiées comme porteuses par le Préfet de Région après consultation du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celle de la région Occitanie a été établie fin 2020. Voici les métiers jugés porteurs en Occitanie.

Agriculture, marine, pêche

Conducteur d’engins agricoles ou forestiers / Bûcheron, sylviculteur salarié et agent forestier / Agriculteur salarié / Éleveur salarié

BTP

Géomètre / Dessinateur / Couvreur / Ingénieurs, chef de chantier et conducteur de travaux (cadre et non cadre) / Charpentier (bois et métal) / Plombier, chauffagiste / Menuisier et ouvrier de l’agencement et de l’isolation / Conducteur d’engins / Maçon / Électricien / Technicien et chargé d’études / Ouvrier qualifié des TP, du béton et de l’extraction / Ouvrier qualifié de la peinture et de la finition / Ouvrier non qualifié du gros œuvre ou du second œuvre

Électricité, électronique

Technicien / Dessinateur / Ouvrier non qualifié

Mécanique, travail des métaux

Dessinateur / Agent qualifié de traitement thermique et de surface / Ouvrier qualifié et non qualifié travaillant par enlèvement de métal / Chaudronnier, tôlier, traceur, serrurier, métallier, forgeron / Ouvrier non qualifié métallerie, serrurerie, montage

Industries de process

Ouvrier non qualifié des industries agroalimentaires / Ouvrier qualifié en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie / Autre ouvrier qualifié de type industriel / Technicien des industries de process

Matériaux souples, bois, industries graphiques

Ouvrier qualifié du travail industriel du textile et du cuir / Ouvrier non qualifié du travail du bois et de l’ameublement

Maintenance

Carrossier automobile / Mécanicien et électronicien de véhicules / Agent de maîtrise en entretien /

Ouvrier qualifié de la maintenance en électricité et en électronique, ou en mécanique / Technicien et agent de maîtrise de la maintenance et de l’environnement

Ingénieur et cadre de l’industrie

Ingénieur des méthodes de production, du contrôle qualité / Cadre technique de la maintenance et de l’environnement / Ingénieur et cadre de fabrication et de la production

Transports, logistique et tourisme

Technicien des transports et du tourisme / Conducteur routier / Conducteur de transport en commun sur route / Ouvrier qualifié du magasinage et de la manutention / Responsable logistique (non-cadre) / Conducteur et livreur sur courte distance

Gestion, administration des entreprises

Technicien des services comptables et financiers / Cadre administratif, comptable et financier (hors juristes)

Informatique et télécommunication

Ingénieur et cadre d’étude, R&D, chef de projets informatique / Ingénieur et cadre des télécommunications / Technicien de production, d’exploitation, d’installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs

Commerce

Ingénieur et cadre technico-commercial / Télévendeur / Représentant auprès des particuliers /Maîtrise des magasins / Agent immobilier, syndic / Attaché commercial

Hôtellerie, restauration, alimentation

Chef cuisinier / Boucher / Boulanger, pâtissier / Apprenti et ouvrier non qualifié de l’alimentation (hors industries agroalimentaires) /Cuisinier

Services aux particuliers et aux collectivités

Aide à domicile et aide-ménager / Coiffeur, esthéticien / Ouvrier de l’assainissement et du traitement des déchets

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Autres professionnels paramédicaux / Technicien médical et préparateur / Spécialiste de l’appareillage médical / Aide-soignant / Infirmier

Photo : Selver Učanbarlić - Pixabay.