« Tram de l’emploi »

Opération de recrutement organisée le 23 mai prochain par Tisséo, le réseau « Les entreprises s’engagent » et Pôle emploi. Dans un tram, qui circulera de 9h à 13h entre les stations Palais de Justice et MEETT, les voyageurs pourront candidater à des postes ouverts par Tisséo et ses sous-traitants, mais aussi le secteur aéronautique, avec la participation d’Airbus, d’Airbus Atlantic et d’ATR.

Des centaines de postes donc de : conducteur, agent de prévention, mécanicien, technicien, ajusteur, monteur... mais aussi d’ingénieur. Et aussi des formations ! A noter qu’en plus des rencontres organisées à l’intérieur du tramway, un village de l’emploi sera installé sur le parvis de la station des Arènes afin d’accueillir tous les candidats.