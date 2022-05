Tourisme : l’Afpa Occitanie développe votre potentiel

L’Afpa continue à créer de nouvelles formations en lien avec les attentes des professionnels du secteur du tourisme, notamment en matière de collaborateurs capables de prendre en charge des activités en toute autonomie. Capables par exemple de piloter et d’optimiser les services d’un établissement touristique dans une démarche qualité, de manager le personnel, de commercialiser des offres avec une démarche multicanale, d’assurer la gestion opérationnelle et de prévoir les investissements...

Deux cursus pour monter en compétences

Autant de compétences auxquelles prépare le Titre professionnel de niveau 6 de Responsable d’établissement touristique. Proposée par le centre Afpa de Béziers, la formation se compose de huit modules, complétés par deux périodes en entreprise d’une durée totale de dix semaines. Elle s’adresse à des personnes déjà formées et expérimentées : Bac +2 en tourisme, hôtellerie, commerce ou gestion avec une expérience d’au moins trois ans dans ces secteurs, dont un an avec encadrement d’équipe, ou Bac avec une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dont un an d’encadrement. L’objectif de ce cursus est de consolider les connaissances des professionnels qui aspirent à évoluer vers des postes de direction.

Autre formation, proposée cette fois par le centre de Carcassonne, celle de Responsable de développement touristique territorial (niveau 6). Les stagiaires, de niveau Bac +1 ou +2 avec une expérience professionnelle d’un à trois ans minimum dans le tourisme, l’hôtellerie, le commerce ou la gestion, vont apprendre à mettre en œuvre des projets touristiques durables. Conduite de projet, études de faisabilité, gestion des équipes, commercialisation, communication.... les enseignements sont là encore mis en pratique lors des périodes de stages en entreprise qui rythment ce cursus d’un an environ.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : Crédit zippo_1968 Pixabay.