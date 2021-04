Toulouse : les collectivités plus que jamais mobilisées pour l’emploi !

Fortement engagées pour soutenir l’emploi, la Mairie et la Métropole de Toulouse sont également des employeurs de premier plan du territoire. En 2020, elles auront pourvu plus de 1900 CDD, postes pérennes et contrats en apprentissage, et cette année encore, ce sont 750 recrutements permanents, 900 CDD de plus de six mois et 170 embauches en alternance qui vont être réalisés dans plus de 200 métiers.

A l’image de la diversité de leurs missions, les collectivités offrent en effet un très large panel d’opportunités, à tous niveaux de qualification et d’expérience. Certains profils sont particulièrement recherchés car plus pénuriques. C’est le cas des techniciens en BTP, des ingénieurs informatique et des fonctions supports (RH, comptabilité, etc.) aguerries au statut de la fonction publique.

À noter que comme chaque année, de nombreux contrats saisonniers sont ouverts pour soutenir l’activité estivale, maintenir la continuité du service public et contribuer au rayonnement de la ville de Toulouse et de sa Métropole. Les candidats sont invités à postuler par mail, avant le 15 avril !

Pour le emplois saisonniers, envoyez CV (avec adresse postale, mail et date de naissance), lettre de motivation précisant les périodes de disponibilité (entre mai et octobre), la disponibilité sur les week-end et, si c’est le cas, la détention du permis et d’un moyen de locomotion autre que les transports en commun à : recrutement.saisonnier@mairie-toulouse.fr

Pour les autres postes : www.toulouse.fr / www.toulouse-metropole.fr