Pourquoi la TSE a-t-elle adapté son cycle préparatoire ?

TSE a choisi d’adapter ses enseignements à la nouvelle formule du Bac, qui a pris sa pleine mesure cette année. Elle a ainsi modifié son cycle préparatoire, qui mène les nouveaux bacheliers à l’entrée sélective en troisième année de Licence. « Nous sommes partis du constat que le taux de succès dans notre parcours Économie et gestion était plus grand pour les élèves issus des filières S ou ES. Ils avaient en effet un niveau en mathématiques suffisant pour suivre nos enseignements. Notre objectif n’est évidemment pas de diminuer le niveau de nos étudiants, mais de nous adapter à ces nouveaux enjeux. Nous avons donc choisi de scinder ce programme en deux », explique Stéphane Grégoir, le directeur de l’école.

Un programme pour ceux qui ont besoin de soutien

Le parcours Économie, ouvert en L1 à la rentrée 2021, s’adresse ainsi plus spécifiquement à ceux qui ont continué à faire des mathématiques tout au long de leur cursus au lycée. « Il est axé sur une économie plus mathématisée/quantitative », souligne le directeur. Un deuxième programme Économie gestion a vu le jour pour ceux qui ont arrêté la discipline au lycée, afin de leur permettre de se remettre à niveau. Mais il compte aussi des cours d’économie générale et d’introduction à la gestion. Une nouvelle Mention est également venue s’ajouter à celles existantes : Économie-Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (Miash).

Le programme Arte (Année réussite à Toulouse en économie) s’adresse, quant à lui, aux jeunes qui manquent encore de confiance en leurs capacités. « Cette année de transition les amène à approfondir leurs compétences dans trois domaines : mathématiques, économie et anglais », signale Stéphane Grégoir. Ils peuvent ensuite espérer rejoindre TSE ou Toulouse School of Management (TSM).

En 2022, un nouveau Master dans l’air du temps, spécialisation risques globaux (Global risks) viendra, en outre, rejoindre le panel de Bacs +5 de l’école. « Il abordera notamment la modélisation des risques, le process de décision, ou la psychologie comportementale. Pour la gestion de crises environnementales, autour de la santé, de la transition écologique, la gestion environnementale... avec la problématique de la prise en compte du temps long », conclut le directeur.

Louise Lané

Crédit photo TSE.

Vous souhaitez en savoir plus sur "Les meilleures formations en Occitanie" ? Découvrez notre hors-série annuel, en kiosque ou sur notre boutique en ligne.