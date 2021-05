Toulouse. Onestock recherche des « hauts potentiels techniques » !

Start-up toulousaine historique, Onestock (anciennement Devatics) continue à accélérer en 2021 et va recruter une trentaine de personnes afin de poursuivre son développement européen. Elle envisage déjà une croissance de 50% de son activité cette année. « Nous sommes un éditeur de logiciels qui a créé une solution d’unification des stocks et d’orchestration de commandes (Order Management System). Nous permettons à nos clients de fluidifier leur flux de commandes pour développer leur chiffre d’affaires. Nous les aidons ainsi à lutter contre Amazon ! Nous comptons notamment parmi nos références : Intersport, Okaïdi, Camaïeu, Truffaut ou Mano Mano », détaille Paul Arlet, le directeur financier de la société.

Onestock va intégrer des collaborateurs pour améliorer sa solution et conserver son avance technologique. « Dans cet objectif, nous allons rechercher des profils marketing et notamment notre chief marketing officer et surtout étoffer notre équipe technique pour les parties R&D et onboarding. »

Des profils techniques pointus

Onestock va ainsi embaucher des ingénieurs informatiques aux compétences « très techniques et très pointues ». Ces profils sont convoités en permanence par l’entreprise innovante. Pour son équipe onboarding, ce sont des ingénieurs développeurs Python ou PHP qui sont demandés. « Ils seront en lien direct avec les clients. Nous demandons également des profils plutôt techniques qui devront relever des challenges passionnants pour nos clients et résoudre cent problèmes à la minute. Ils devront aussi être dotés d’un vrai sens du management et du relationnel », note Paul Arlet.

Dans ses recrutements, l’entreprise sera attentive au niveau de technicité des candidats, plus qu’à l’expérience. Elle veillera également à leur état d’esprit. « Nous essayons de développer la pointe de la pointe des Order Management System, mais nous tenons également à conserver une ambiance familiale », constate Paul Arlet. Dans un secteur où la concurrence est forte, la start-up mise sur son image de marque et son historique pour attirer les candidats. « Nous allons leur proposer de travailler dans le centre de Toulouse dans une entreprise à la pointe de la RetailTech », conclut Paul Arlet pour motiver les candidats.

Louise Lané

Pour candidater : www.welcometothejungle.com

Photo Onestock DR.