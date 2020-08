Toulouse. Innovez avec Bertrandt !

Spécialisé dans les solutions innovantes pour les industriels de l’automobile et de l’aéronautique, le groupe d’ingénierie Bertrandt va recruter une quarantaine de collaborateurs cette année, à Toulouse.

Des profils spécialisés dans l’électronique principalement, et plus particulièrement le développement de fonctions/lois de commandes ou en C embarqué, des architectes système ou logiciel embarqué, des ingénieurs Safety, ADAS, intégrateurs logiciel Autosar/Python, DevOps...

L’entreprise allemande recherche également des techniciens et ingénieurs généralistes expérimentés, à dominante mécanique et/ou hydraulique, conception mécanique, conception électrique...

contact : join-us@fr.bertrandt.com

