Où Thierry Marx ouvrira prochainement son 2e Collège en Occitanie ?

La transmission est dans l’ADN du chef ! Dans ses restaurants bien sûr, mais aussi à travers ses écoles Cuisine Mode d’emploi(s), qui dispensent depuis 2012 des formations courtes aux métiers de la restauration (quatre sites en Occitanie). Et depuis peu, du Thierry Marx Collège, l’organisme membre du Collège de Paris étant implanté dans cinq villes, dont Souillac (Lot). Et prochainement à Montpellier. Une école comme toujours très innovante, tant dans ses objectifs que sa pédagogie. Et engagée !

Deux Bachelors en alternance

Ancrés dans les territoires dans lesquels ils sont implantés, les campus Thierry Marx Collège visent en effet à participer à leur développement. En valorisant en cuisine les produits du terroir et ceux qui les cultivent/fabriquent. Ou encore en participant à la promotion du tourisme gastronomique et culinaire local. Tout cela au bénéfice également des élèves, qui intègrent l’un des deux Bachelors dispensés par l’établissement : Chef, chef d’entreprise, et Culture culinaire et tourisme.

« Un certain nombre de cours sont communs aux deux cursus, mais le premier compte des enseignements pratiques en cuisine, tandis que le second est davantage orienté tourisme », explique Mailys Albertini, conseillère formation du Thierry Marx Collège.

Théorie, pratique et apprentissage sont au cœur d’une pédagogie qui met volontairement les apprenants « en difficulté ». « Les formations sont courtes, aussi le but est qu’ils soient vite plongés dans le vif du sujet, qu’ils soient confrontés à des situations tendues pour qu’ils en tirent rapidement des enseignements et progressent. » Accessibles avec un Bac +2 dans le domaine visé, ou une expérience de six mois minimum, ces Bachelors sont dispensés en alternance, en collaboration avec des restaurateurs, des offices du tourisme, grands sites... À l’issue, les diplômés recevront une certification du Collège de Paris, inscrite au RNCP niveau 6. Et pourront devenir des ambassadeurs de leur région !

Ingrid Lemelle

Crédit Photo Thierry Marx Collège.