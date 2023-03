Thales dévoile de (très) forts besoins d’embauche en Occitanie !

Aérospatial, défense, identité et sécurité numérique. Trois secteurs d’activité en forte dynamique de croissance pour Thales. Trois domaines pour lesquels le groupe annonce sa volonté de recruter plus de 12.000 collaborateurs cette année dans le monde !

390 postes seront ouverts en Occitanie, principalement à Toulouse, les sites de Terssac et Castres réunissant une quarantaine de postes. Ils visent des profils variés, à la fois en R&D (40% des embauches) et dans l’industrie. Des emplois en ingénierie logicielle et systèmes ou dans les domaines de la cybersécurité, l’intelligence artificielle… et aussi en chaîne d’approvisionnement, en production électronique, en production mécanique... Autant d’opportunités que le groupe invite les femmes à saisir ! "Thales se mobilise pour plus de mixité de ses équipes. En 2022, les femmes ont représenté 32% des recrutements dans le monde et 27% de l’effectif du groupe (contre 23,8% en 2018)", informe l’entreprise. L’accent sera également mis sur l’alternance et l’accueil de nouveaux stagiaires cette année, notamment en France où le groupe souhaite intégrer près de 4000 étudiants,

"Des métiers qui offrent du sens"

Les nouvelles recrues participeront à des projets très innovants, Thales se présentant comme un "laboratoire du futur". "L’innovation chez Thales vise à apporter à chaque individu un avenir de confiance. Elle est portée par 35.000 femmes et hommes ingénieurs impliqués dans la R&D, et 20.000 brevets dans des domaines spécialisés tels que le quantique, l’IA, les lasers ou encore la cybersécurité. En 2023, Thales est reconnu pour la 10e année comme l’une des 100 entreprises les plus innovantes au monde, d’après le palmarès de référence mondiale Clarivate". souligne le groupe. Des postes très stimulants donc, et "des métiers qui offrent du sens" selon Patrice Caine, son président directeur général : "Mobiliser l’intelligence humaine et la haute technologie au service du progrès de nos sociétés est une motivation quotidienne de nos équipes. Nous rejoindre, c’est participer à de grandes aventures humaines dans le domaine des hautes technologies, au sein d’un environnement apprenant qui privilégie le collectif. »

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.thalesgroup.com/fr/candidat

Crédit photo Thales.