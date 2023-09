Sodiaal recrute aux quatre coins d’Occitanie

Au travers de ses différentes enseignes, la coopérative laitière Sodiaal prévoit de recruter trente-cinq personnes en CDI, CDD et alternance en 2023. Le groupe met en avant son modèle et ses valeurs coopératives ainsi que ses nombreux avantages sociaux. Pour accompagner l’augmentation de ses volumes, la recherche reste ciblée sur les métiers de la production et de la logistique : conducteurs de ligne, techniciens de maintenance, magasiniers, chefs d’équipes et opérateurs de production, conditionnement ou séchage.

Les embauches concernent tous les sites occitans, principalement les Fromageries Occitanes à Villefranche-de-Lauragais et à Roquefort-sur-Soulzon. Boncolac propose quelques embauches à Rivesaltes, tout comme Nutribio, à Montauban, et Euroserum, à Onet-le-Château (12). Quelques chauffeurs seront recrutés pour la collecte du lait, essentiellement dans le Tarn-et-Garonne.

Postulez sur : sodiaal.coop