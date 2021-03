Il vise à répondre « au double enjeu de l’isolement des jeunes et des aînés en privilégiant la solidarité intergénérationnelle ». Lancé début mars, par le gouvernement, le Service Civique Solidarité Seniors propose d’apporter un soutien administratif et juridique à tous les établissements d’accueil de personnes âgées et les associations d’aide à domicile.

Cette action, portée par Unis-Cité, association pionnière du service civique en France, et son partenaire Malakoff Humanis, devrait bénéficier à 10.000 jeunes dans les trois ans, dont 2000 dès ce premier semestre. Et à près de 300.000 personnes isolées.

www.uniscite.fr