Santé : une formation d’avenir à Nîmes !

Le Campus d’Alzon vient d’ouvrir, en partenariat avec le CHU de Nîmes, le Diplôme de technicien supérieur (DTS) en Imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Cette formation de niveau Bac +3 est accessible avec un Baccalauréat général à dominante scientifique (inscription via Parcoursup). Pendant trois ans, les étudiants vont alterner période de cours et stages. Huit au total, chacun étant représentatif des différentes situations professionnelles dans lesquelles les diplômés seront amenés à travailler : imagerie de projection, par résonance magnétique, vasculaire et interventionnelle, radiothérapie, scanographie, médecine nucléaire...

À l’issue, ils seront capables de réaliser des radios pour diagnostiquer d’éventuelles fractures ou lésions. Mais aussi d’utiliser des rayons ionisants pour détruire des tumeurs. Ils auront aussi été préparés à l’accueil et la prise en charge des patients et de leurs proches. Pénurie oblige, les débouchés sont assurés pour les diplômés, mais certains pourront poursuivre en Master ou, après quatre années d’exercice professionnel, accéder à des postes d’encadrement en validant le diplôme de Cadre de santé.

