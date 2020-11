SEEPH2020 : À vos CV !

Moment d’échange et de partage, d’information et de sensibilisation également, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du 16 au 22 novembre prochains. L’opportunité surtout de favoriser les recrutements lors d’événements dont l’organisation est bien sûr fortement perturbée cette année. Le site de la manifestation n’en répertorie d’ailleurs aucun en Occitanie, au moment où nous écrivons ces lignes, mais certains seront proposés en ligne et donc accessibles de partout.

Ladapt, coorganisateur de la SEEPH, invite en outre tous les demandeurs d’emploi en situation de handicap à lui envoyer leur CV. « Vos CV seront ensuite traités et communiqués à nos partenaires engagés dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Si votre profil est retenu, nos partenaires reviendront vers vous pour vous proposer un premier rendez-vous », assure l’association.

CV à envoyer par mail à : asso@adpat.net