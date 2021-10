Refresco recrute dans l’Hérault, avez-vous le profil ?

Matthieu Combes, vous êtes le nouveau directeur de l’usine Refresco, située à Nissan-lez-Ensérune, pourriez-vous nous présenter son activité ?

Refresco est un groupe néerlandais qui compte de nombreuses implantations dans le monde (67 usines) et qui se spécialise dans l’embouteillage de boissons. Il ne compte pas de marque en propre mais œuvre pour d’autres entreprises. Le groupe possède six usines en France, dont une dans l’Hérault. Elle totalise quatre-vingt salariés. Un chiffre destiné à augmenter.

Combien de personnes recherchez-vous ?

Nous allons recruter une vingtaine de personnes. Cette campagne d’embauches s’inscrit dans le développement des volumes produits pour la marque Teisseire et son produit Fruit Shoot. Une croissance de 23% réalisée grâce à un gros effort de rénovation de gamme, mais qui est aussi due à la sortie du Covid.

Quels sont les profils demandés ?

Nous allons rechercher différents types de profils : des conducteurs de machines, des pilotes de lignes, des techniciens de maintenance et des caristes. Pour les deux premiers profils, nous demandons une expérience dans des postes comparables. Les techniciens de maintenance doivent être qualifiés, et notamment posséder des compétences dans l’électromécanique. Une première expérience dans le secteur est un plus. Et pour les caristes, c’est le Caces qui est requis.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos recrutements ?

Nous sommes dans un contexte où le marché de l’emploi est tendu. De plus, nous cherchons des profils avec un minimum d’expérience. Nous sommes également implantés dans une région faiblement industrialisée, plus tournée vers les services que l’industrie, ce qui rend ce type de profils plus rares. Enfin, nous manquons encore un peu de notoriété dans notre secteur géographique.

En dehors des compétences, à quoi êtes vous attentif dans une candidature ?

Nous recherchons des personnalités, des profils dynamiques, qui ont le goût de la performance et qui souhaitent s’inscrire dans un projet d’entreprise. Nous allons les amener à évoluer dans un environnement qui est sain, avec de bonnes conditions de travail et de sécurité. Nous avons recours à un mode de management participatif. Et à terme, nous leur proposerons de progresser en interne avec des possibilités de développement de carrière et de mobilité au sein du groupe.

Propos recueillis par Louise Lané

Pour postuler : careers.refresco.com