Recrutement : Optic 2000 voit plus loin en Occitanie

Le Groupement Optic 2ooo, composé des enseignes Optic 2ooo, Audio 2000 et Lissac, recrute des opticiens et des monteurs-vendeurs en Occitanie. Une quinzaine, pour ses magasins situés à Albi, Fleurance, Foix, Montech, Narbonne, Sète, Toulouse... C’est le cas également pour les trois magasins Optic 2000 dirigés par Anne-Sophie Parguel à Perpignan, Argelès-sur-Mer et Le Boulou.

« Nous recruterons deux à quatre personnes diplômées (BTS Opticien, BEP Monteur-vendeur...), en CDI à temps plein ou temps partiel, ou des personnes qui souhaitent apprendre le métier en alternance. Un métier qui exige de la polyvalence, puisque à la fois technique et commercial. » Le sens du contact est bien sûr primordial pour rejoindre les magasins. « Il faut également aimer travailler en équipe, et nous sommes évidemment attentifs à la motivation des candidats. » Les nouveaux collaborateurs se verront proposer régulièrement des formations pour parfaire leurs compétences.

Postulez sur : audioptic-recrute.talent-soft.com