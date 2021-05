Recrutement : Harmonie Mutuelle vous veut bien « dans vos baskets » !

« Nous recherchons des collaborateurs bien dans leur tête et dans leurs baskets, des personnes qui possèdent un bon relationnel, un bon contact et, surtout, qui ont le souci du client, la qualité du service rendu étant essentiel pour nous », explique Stéphanie Rigal, responsable ressources humaines de Harmonie Mutuelle dans la région. Des commerciaux, en agence et à distance, principalement à Albi, Tarbes et Toulouse « Nous acceptons des débutants du moment qu’ils témoignent d’une réelle envie de s’investir. »

Des opportunités seront également à saisir en alternance. Les fonctions sont alors plus variées. Commerciales toujours (au niveau Bachelor), mais aussi marketing, communication, RH... « Pour ces dernières, nous allons préférer le niveau Master. Nous avons d’ailleurs des partenariats avec de nombreuses écoles de la région pour capter les candidats (Idrac, IGS, TSM, ESG...). » Des opportunités à saisir sur le site de l’entreprise qui permet également d’adresser des candidatures spontanées.

Postulez sur : harmonie-mutuelle.jobs.net