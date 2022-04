Recrutement : 2022, l’année de tous les records en Occitanie !

277.010 intentions d’embauches en Occitanie. Du jamais vu depuis la création de l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) de Pôle emploi il y a 21 ans ! « C’est très encourageant, et c’est une chance pour l’économie régionale, les entreprises, et bien sûr les demandeurs d’emploi », estime Thierry Lemerle, le directeur de Pôle emploi Occitanie. Les demandeurs d’emploi bénéficient certes pleinement de cette embellie, leur nombre ayant reculé de près de 5% fin 2021, le taux de chômage s’établissant à 8,8%, contre 9,4% un an plus tôt.

+ 63% dans l’industrie

Les prévisions des employeurs sont donc bien meilleures que l’année dernière (en hausse de 12%), et ces derniers sont en outre plus nombreux à envisager de recruter cette année (33%, soit cinq points de plus). Les établissements de moins de dix salariés sont à l’origine de 55% des intentions d’embauche du territoire. C’est à Toulouse que les projets sont les plus nombreux : plus de 56.400. « L’Hérault concentre toutefois plus de projets que la Haute-Garonne : 57.910, contre 56.413 », note Pierre Brossier, le responsable du service Statistiques, études et évaluations de Pôle emploi Occitanie.

En termes de répartition par secteurs, les services demeurent sans surprise le premier recruteur avec 60% des projets formulés pour 2022. L’agriculture et l’industrie agroalimentaire regroupent 16% des recrutements, avec une spécificité cette année : des prévisions en baisse de 4% pour les exploitants agricoles. Tous les autres secteurs envisagent plus d’embauches en 2022, à commencer par l’industrie, dont les projets bondissent de 63% ! L’optimisme est également de rigueur dans l’hôtellerie restauration (+ 30%), la construction (+ 17%), ou les services aux entreprises (+ 15%).

Près de 60% d’embauches difficiles

Ces recrutements sont envisagés pour répondre avant tout à une croissance d’activité (à 68%), nouvelle ou ponctuelle. De ce fait, les contrats proposés seront majoritairement durables avec 48% de projets en CDI et 15% en CDD de plus de six mois. « Les CDI sont principalement réservés pour des remplacements suite à des départs définitifs de salariés », précise Pôle emploi. L’emploi saisonnier, traditionnellement marqué en Occitanie en raison du poids de l’agriculture et du tourisme sur le littoral, diminue cette année (41% des recrutements, contre 43% en 2021).

Ce dynamisme du marché s’accompagne malheureusement de difficultés croissantes à recruter. Les employeurs de la région estiment que 56% de leurs projets seront complexes à réaliser, soit treize points de plus qu’en 2021. Un record là aussi ! « Parmi les raisons avancées, ils citent la pénurie de candidats (à 87%), l’inadéquation des profils avec les postes (72%), le manque d’expérience, de diplôme ou de motivation », précise Pierre Brossier.

Des tensions que Pôle emploi tente activement de soulager. Thierry Lemerle de rappeler ainsi les 3300 événements organisés par, ou avec le concours des agences Pôle emploi, les 84.600 entrées en formation de demandeurs d’emploi, ou encore la réorganisation des équipes pour accompagner les jeunes dans le cadre du Contrat d’engagement jeune. « Chaque agence compte au moins un conseiller dédié, dont la mission exclusive est de suivre 30 jeunes. »

Ingrid Lemelle

Graphique Besoins en Main d’Oeuvre Pôle emploi Occitanie.