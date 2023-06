Reconversion : et si vous vous lanciez en alternance ?

Le mercredi 21 juin prochain, ce sera la fête de la musique et aussi... le moment de changer de vie ! L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) organise en effet une journée portes ouvertes centrée sur l’alternance et la reconversion. Les visiteurs pourront ainsi découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent.

Les équipes des quinze centres et antennes* de la région Occitanie seront mobilisées afin d’aider les candidats à finaliser leur projet (information sur les métiers porteurs, conseils en financement, job dating...) et leur faire découvrir leurs incubateurs, leurs plateaux pédagogiques et autres ateliers de formation.

*A Foix, Pamiers, Carcassonne, Rodez, Nîmes, Alès, Toulouse-Balma, Toulouse-Palays, Montpellier-Saint-Jean-De-Védas, Saint-Chély-d’Apcher, Béziers, Tarbes, Perpignan-Rivesaltes, Albi et Montauban.