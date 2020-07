Pour Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, manifestation qui s’adresse aux entreprises, au collectivités, mais aussi au grand public, aux étudiants et demandeurs d’emploi. Organisée par ToulÉco et la Région Occitanie, la 6e édition se déroulera le mardi 29 Septembre prochain, au centre de congrès Diagora Labège, près de Toulouse.

Orientée vers les chefs et cheffes d’entreprise, elle proposera conférences et ateliers. Bertrand Meyer, inventeur du langage informatique Eiffel, ouvrira l’événement. Et toujours « Cyber Things », espace dédié à l’offre de formation et aux recrutements des entreprises exposantes !

En 2019, les RCO avaient mobilisé près de 1400 personnes (entreprises, collectivités ou particuliers).

Le mardi 29 septembre au Congrès Diagora, à Toulouse.

Infos et inscriptions sur le site des RCO.