Quels sont les profils recherchés par La Poste en Occitanie ?

En 2022, le groupe a recruté plus de 900 personnes en Occitanie, et ce sont au moins 450 postes qui seront créés cette année ! De nombreuses opportunités à saisir en CDI et en alternance, notamment pour les candidats au métier de facteur, qui rassemble à lui seul plus de 200 offres.

Des postes d’informaticien

Pour ses bureaux de poste, le groupe recrute essentiellement des chargés de clientèle et des conseillers bancaires (financiers, patrimoine…). Et au sein de La Banque Postale, de nouveaux conseillers en relation client seront embauchés à Toulouse et Montpellier. « Dans des services moins connus du grand public mais tout aussi cruciaux pour notre activité, nous recrutons aussi régulièrement des développeurs web Fullstack, des architectes infrastructure cloud et des gestionnaires des offres de services », souligne Olivier Marcais, responsable relations médias et influence à la direction régionale. « De la même façon, à Toulouse, la Direction des services informatiques de la banque et de l’assurance prévoit de recruter dans le domaine de la sécurité (des administrateurs, des architectes et des experts sécurité), mais également des développeurs Java, des profils Devops et des experts ZoS. »

Si la Haute-Garonne et l’Hérault sont les départements où La Poste recrute le plus, tous sont concernés par ce nouveau plan d’embauches, les offres étant régulièrement mises en ligne sur son site carrière.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.laposterecrute.fr

Crédit photo La Poste - André Tudela.

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.