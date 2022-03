Quels sont les nouveaux défis de Teleperformance ?

Quelle est votre activité en Occitanie ?

Sandrine Wetter, directrice des ressources humaines : Teleperformance représente environ 3000 salariés en France, répartis dans treize centres. Deux sont situés en Occitanie : Montpellier, qui compte une trentaine de collaborateurs, et Blagnac, l’un de nos plus gros sites avec 380 salariés. Nos effectifs sont très variables tout au long de l’année car certaines de nos activités sont ponctuelles ou saisonnières. Le centre toulousain est dédié à plusieurs donneurs d’ordre, principalement deux grands clients historiques dans les secteurs de l’énergie et de l’eau.

Teleperformance a joué un rôle majeur dans la gestion de la pandémie en France. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

Effectivement, le gouvernement nous a confié la gestion des appels liés à la crise sanitaire et à la vaccination anticovid au début de l’année 2021. Nous avons développé l’activité par vagues – je dirais même par tsunamis ! – déferlant à chaque nouvelle décision ministérielle. Nous avons recruté plus de 2000 téléconseillers en quinze jours ! C’est notre valeur ajoutée : par sa taille, son historique, son savoir-être, Teleperformance sait répondre aux crises. Nous sommes en capacité de déployer des équipes nombreuses et qualifiées dans un délai très court.

Autre conséquence directe de la crise sanitaire : le télétravail. Comment ce dispositif vous impacte-t-il ?

Au plus fort du Covid-19, nous avions jusqu’à 80% des effectifs en télétravail ! Nos donneurs d’ordre sont en droit d’exiger qu’au moins une partie de leur activité soit gérée en présentiel et bien sûr, ceux qui veulent revenir au bureau le peuvent. Cependant, la majorité de nos salariés souhaite conserver leur activité à distance et cette tendance s’accentue encore avec la hausse des prix du carburant. Pour y répondre, nous avons développé la formation des encadrants : avant la pandémie, le superviseur se trouvait physiquement installé au bout de la « ligne de production » ou œuvraient les chargés de clientèle, le management était visuel. Gérer des équipes hybrides demande une approche différente. En parallèle, nous continuons d’innover pour la synergie et l’esprit d’équipe, avec entre autres le déploiement d’une application de défis entre collègues, largement plébiscitée.

Et concernant le recrutement, quelles sont vos actualités ?

Pascal Brindejonc, directeur du développement RH et de la formation : Cette année nous prévoyons plus de 120 recrutements en Occitanie, dont la moitié en alternance. Nous rattrapons notre retard : notre objectif est d’atteindre 3% de l’effectif pour devenir un employeur référent en la matière. Parmi ces apprentis et contrats pro, la plupart suivront une formation initiale de niveau Bac ou Bac+2. Une quinzaine d’entre eux seront accueillis par Teleperformance Academy, notre université d’entreprise, en lien avec des partenaires locaux : nous travaillons avec le dispositif de Prépartion opérationnelle à l’emploi de Pôle emploi pour l’insertion de personnes éloignées de l’emploi à qui nous proposons une formation, un métier et un emploi à la clé.

Sandrine Wetter : Concernant les recrutements CDI, nous mettons peu de barrières à l’embauche et sommes très ouverts à la diversité des profils et des parcours. Pour attirer et fidéliser nos futurs salariés, nous continuons de développer notre marque employeur et poursuivons nos efforts concernant le bien-être et les conditions de travail, avec par exemple le renouvellement du parc informatique qui concerne aussi Blagnac.

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : carrierechezteleperformance.fr

Sur la photo : Sandrine Wetter, directrice des ressources humaines de Teleperformance. DR.