Quelles sont les actus des Pôles Formation UIMM Occitanie ?

Pouvez-vous nous présenter rapidement les Pôles Formation UIMM Occitanie ?

Nous sommes implantés à Montpellier, Toulouse, Figeac et Bagnols-sur-Cèze où nous formons très majoritairement des jeunes en apprentissage, même s’il nous arrive d’accueillir aussi des publics plus âgés en contrat de professionnalisation ou, comme récemment, pour préparer un Certificat de qualification paritaire de la métallurgie Aéronautique, à Toulouse (formation du Conseil régional). Nous proposons enfin une offre de formation continue, le tout en lien avec les besoins des industriels de la région.

Du nouveau niveau formation ?

Nos centres dispensent une quarantaine de formations, du niveau CAP au diplôme d’ingénieur, et oui, nous avons ouvert trois nouvelles formations en cette rentrée 2022 : le BTS Services informatiques aux organisations et le Bachelor Maintenance avancée, à Toulouse, et le Bachelor Intégration des procédés à Baillargues. Nous continuons ainsi à étoffer notre offre postbac +2 pour répondre à la demande des étudiants comme des industriels, même si nous avons observé que pas mal d’embauches avaient été réalisées en 2022 à l’issue des BTS. La demande en jeunes diplômés, comme en apprentis est très forte ! En maintenance surtout, mais aussi en usinage, une filière qui reste méconnue des jeunes, en électrotechnique…

Avez-vous des projets pour 2023 ?

Oui, nous avons déjà acté l’ouverture d’un BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques à Toulouse. Et pour répondre au besoin de notre branche professionnelle, qui vient d’adopter une nouvelle convention collective, nous allons ouvrir le Titre professionnel d’Assistant RH à Beauzelle et Baillargues, un site que nous allons agrandir de 1000 m2. Nous avons également un projet d’extension à Bagnols, où nous commençons aussi à être à l’étroit.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo Pôles Formation IUMM Occitanie