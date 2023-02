Quelles sont les actualités de l’Afpa en Occitanie ?

Alain Mahé, directeur régional de l’Afpa Occitanie : Nous déployons progressivement des « Villages des solutions » dans chacun de nos centres, c’est à dire des tiers-lieux physiques où peuvent se rencontrer tous les acteurs de notre écosystème (entreprises, candidats, associations, collectivités) stimulant ainsi la création de synergies inédites pour mieux servir les territoires, les personnes les plus éloignées de l’emploi et les entreprises. Dans cet esprit, nous avons ouvert en septembre 2022 des espaces de coworking et co-learning à Toulouse et à Montpellier (lire page 62), qui nous permettent de nous ouvrir sur notre environnement et d’enrichir notre offre globale de services.

De quelles façons ?

Dominique Costiou, directeur régional adjoint : L’Afpa est bien ancrée en Occitanie avec ses dix-neuf implantations réparties sur l’ensemble du territoire. Et en fin d’année dernière, nous avons ouvert de nouvelles agences dans les centres-villes de Montpellier et Perpignan, mais aussi à Millau et Colomiers. Notre offre, en évolution permanente, apporte à la fois des solutions de formation et d’accompagnement, déployées dans le cadre de nos missions de service. Nous couvrons ainsi de nombreux secteurs d’activités, ce qui nous a permis d’accompagner plus de 12.000 personnes en 2022, avec un taux de réussite aux examens de près de 88%. Et un taux d’insertion de plus de 75% dans les six mois qui suivent leur sortie de formation !

L’Afpa ne se contente pas de proposer des Titres pro existants, elle en élabore aussi de nouveaux…

Alain Mahé, directeur régional : Oui, nous nous efforçons d’être toujours très innovants et à la pointe des évolutions, tant en termes de pédagogie que d’offre de formations pour pouvoir répondre aux grands enjeux économiques et sociaux des territoires. Dans sa démarche proactive, l’Afpa Occitanie a par exemple mis en œuvre quatre incubateurs depuis 2018, et trois d’entre eux sont devenus des Titres professionnels du Ministère du Travail inscrits au RNCP. Et en 2023, nous allons en déployer quatre nouveaux : Mécanicien réparateur H2 (hydrogène) poids lourds à Albi ; Agent de commissionnement du bâtiment, à Béziers et Toulouse-Palays ; Réparateur de matériel outdoor à Millau ; et Technicien médiateur des technologies immersives à Toulouse-Balma.

Et en matière de formations ?

Dominique Costiou : Nous avons ouvert de nouvelles formations de Mécanicien réparateur spécialisé dans les vélos électriques.

Alain Mahé : Dans la même idée des mobilités douces, nous avons des projets dans le Tarn afin de nous inscrire dans le développement de la filière hydrogène en Occitanie.

Dominique Costiou : Nous avons également lancé de nouveaux produits en réponse aux besoins en main-d’œuvre sur les territoires, tels que la formation d’Agent de service médico-social, de Responsable d’espace de médiation numérique à Perpignan ou encore de Conducteur d’équipements agroalimentaires en partenariat avec Lactalis AOP et terroirs, en Aveyron.

L’apprentissage est en fort développement, est-ce le cas à l’Afpa ?

Alain Mahé : Oui bien sûr. Nous sommes passés de 350 apprentis à 650 en 2022 et avons la volonté de continuer à développer cette voie dans tous les domaines. L’Afpa prépare à des Titres professionnels, les cursus sont donc plus courts, généralement d’un an voire moins. Et les entrées s’effectuent tout au long de l’année.

Vous avez également des dispositifs « maison » tels qu’Eloce, de quoi s’agit-il ?

Dominique Costiou : Ce dispositif est né en Occitanie en 2019. Il repose sur le principe d’un apprentissage en entreprise simulée. Les stagiaires développent leurs compétences au travers de projets réels d’entreprises partenaires, encadrés par une équipe pédagogique qui occupe les fonctions managériales d’une entreprise classique. Deux Eloce centers existent aujourd’hui à Montpellier et à Toulouse. Ils regroupent plus de 50 entreprises, associations et start-up, qui partagent elles aussi les valeurs de l’intelligence collective si singulières à Eloce. Et nous allons en créer de nouveaux en 2023 à Tarbes, Albi et Toulouse-Palays.

Propos recueillis Par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Alain Mahé, directeur régional de l’Afpa Occitanie (à gauche) et Dominique Costiou, directeur régional adjoint. Crédit Afpa.