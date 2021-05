Propreté : une entreprise recrute à Toulouse et Montpellier !

Société spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel dans tout type de secteur (industrie, tertiaire, hôtellerie, logistique, transport...), A2BK recrute : deux coordinateurs d’équipe de nettoyage de locaux et un laveur de vitres expérimentés en CDI, à Toulouse et ses environs ; cinq agents de propreté polyvalents en CDI, à Toulouse et Montpellier ; quatre agents en CDD, dans le secteur de l’hôtellerie, à Mondonville et Toulouse centre ; et un agent en CDD de trois mois (juin à fin août 2021) à Toulouse.

L’entreprise vient également de créer Philomème, société spécialisée dans l’entretien du domicile à Toulouse, Un manager d’équipe, justifiant d’une première expérience dans ce secteur, est recherché. Il aura pour mission de recruter, former et d’encadrer ses « Philomène », et de faire le lien avec ses clients. « En véritable manager, vous êtes force de proposition et dans la recherche constante d’un service d’excellence. Vous gérez les plannings, le remplacement de vos agents sur le terrain. Vous êtes dynamique, enthousiaste et prêt à relever le défi ! », précise la société, qui ouvrira ce poste le 1er septembre 2021 au plus tard (1700 et 2100 euros bruts par mois selon le profil).

Philomène recherche également vingt agents de services dédiés à l’entretien chez les particuliers. « De véritables professionnels, justifiant d’une expérience significative dans le secteur de la propreté (industrie, services à la personne ou hôtellerie), qui possèdent un sens du service aiguisé et apprécient de travailler en autonomie. »

Contact : contact@a2bk.fr / contact@philomene-services.fr avec la référence « ToulEmploi »