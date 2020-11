Prêts à rejoindre l’équipe du Camping Paradis ?

Envie de faire la Fiesta Boum Boum ? En avril 2021, une quarantaine de Campings Paradis ouvriront en France aux couleurs de la série télévisée. Une première ! Ce nouveau réseau d’affiliation promet à ses futurs clients "des vacances en totale immersion dans l’univers de la série TV". "Une expérience unique, dans un cadre reprenant tous les codes qui font le succès de la série, avec la garantie de profiter d’un service de qualité, d’une ambiance conviviale et surtout… d’un max de fun !", expliquent les fondateurs.

Deux mois de formation à Argelès-sur-Mer

Cette ambition sera portée par des équipes de choc. Des assistants de direction, responsables d’animation, animateurs sports et mini club, barmen et barmaids... que le réseau va recruter au cours des prochaines semaines. "Les profils retenus seront les candidats ayant déjà une expérience significative dans l’animation ou un talent artistique en chant, musique ou danse", indique l’entreprise. "Ils devront par ailleurs partager les valeurs de « Camping Paradis » : le partage, la convivialité, la générosité, l’ouverture et la bienveillance… sans oublier l’envie de partager la Fiesta Boom Boom avec les vacanciers !"

Cent postes sont ouverts au niveau national, des sélections étant programmées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse et Perpignan. Perpignan, où se situe justement l’Emsat Formation, l’école en charge de dispenser les cours de la Camping Paradis Academy. Une formation diplômante rémunérée de deux mois, en février et mars 2021, qui permettra aux personnes sélectionnées d’être opérationnelles dès leur affectation dans l’un des campings affiliés au printemps. Cette formation sera dispensée à Argelès-sur-Mer au... "Pearl", l’un des premiers campings à avoir rejoint le réseau.

Ingrid Lemelle

Pour postuler, il suffit d’envoyer son CV accompagné d’une lettre de motivation à recrutements@campings-paradis.com

Crédit photo : Le Pearl Camping Paradis.