Prêts à montrer votre talent à Toulouse ?

« Vous pensez que votre talent peut nous impressionner ? » questionne le site Internet, avant d’inviter les candidats à briguer la centaine de postes de barman, serveur, chef de partie, commis de cuisine, plongeur, runner, chef de rang... ouverts cette année. Autrement dit le staff nécessaire au bon fonctionnement de trois restaurants éphémères de l’agglomération toulousaine : Goguette & Cie, situé à Cornebarrieu, Turbine à Toulouse, et Coco les pieds dans l’eau à Plaisance-du-Touch. Trois établissements qui ont décidé de recrutés « groupés » en créant la plateforme montretontalent.fr

Des postes évolutifs

« Nos valeurs communes sont le fondement de notre démarche », précisent Anthony Garcia et Caroline Cholley, associés de Coco dans l’eau et Turbine. « L’idée est d’unir nos forces pour mutualiser nos ressources et avoir un impact plus important auprès des potentiels candidats. Le contexte de recrutement dans le secteur de la restauration est très tendu depuis la crise sanitaire. Nous espérons y apporter une réponse concrète en centralisant sur une seule et même plateforme une multiplicité d’offres et de lieux, avec aussi la perspective pour les candidats d’évoluer sur le plus long terme au sein de l’une des structures partenaires. »

Si les contrats sont des CDD d’un à cinq mois, à temps complet ou mi-temps, les partenaires souhaitent certes fidéliser leurs meilleures recrues. Ce sera le cas par exemple de deux anciens chefs de rang de l’équipe de Coco les pieds dans l’eau, promus cette année au poste de responsables adjoints du restaurant. Alors, prêts à défendre vos talents d’écailleur de raie (une des accroches des visuels de la campagne de communication qui accompagne le site) ? Postulez ! Les personnes dont les candidatures seront retenues pourront participer à une session de recrutement organisée début avril pour un démarrage en mai. Le site internet restera quant à lui accessible pendant toute la durée de la saison afin de répondre à des besoins plus ponctuels.

Ingrid Lemelle

montretontalent.fr

Sur la photo : Les associés de Goguette & Cie, Turbine et Coco les pieds dans l’eau. Crédit DR.