Prenez rendez-vous avec votre futur TAF en Occitanie

Reportés en raison de la crise sanitaire, les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) se dérouleront cet automne. Certaines dates ont déjà été dévoilées*. Coorganisés par la Région, Pôle emploi et de nombreux partenaires dans chaque département du territoire, ces manifestations sont devenues le rendez-vous incontournable pour toute personne à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une orientation, de conseils... Chacune réunit en effet des centaines d’acteurs du marché de l’emploi et de la formation.

En 2019, plus de 80.000 Occitans se sont ainsi déplacés sur ces salons pour rencontrer les 1230 organismes de formation et d’orientation présents ou pour postuler auprès des 2400 recruteurs qui avaient proposé quelque 21.000 offres...

* Les 22 et 23 septembre à Nîmes, le 23 septembre à Tarbes, le 7 octobre à Carcassonne, les 7 et 8 octobre à Toulouse, Haute-Garonne, le 15 octobre à Mende et à Pamiers, le 4 novembre à Auch, et le 5 novembre à Saint-Gaudens.

Article réalisé dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.