Pourquoi la demande en pros du génie climatique explose-t-elle en Occitanie ?

Morgan Mestdagh, vous êtes formateur au centre de formation toulousain du groupe Atlantic, leader européen du confort thermique et champion français du HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), un groupe qui prévoit de recruter plus d’un millier de personnes en France cette année. Le secteur du génie climatique est-il si dynamique ?

Oui, et les besoins existent à tous les niveaux et dans divers métiers. On observe notamment une forte demande sur les installateurs, qui doivent être autonomes et posséder de nombreuses compétences, et plus encore sur les techniciens d’intervention, que ce soit pour l’entretien, la maintenance ou les pannes. Ce métier nécessite beaucoup de qualités , et les tensions sont très fortes chez les distributeurs de nos marques, qui souhaitent non seulement pouvoir honorer leurs commandes , mais aussi rester ou devenir autonomes en matière de maintenance, activité que certains sous-traitent faute de personnel. Les tensions existent aussi sur les activités d’avant-vente, les études et le conseil.

A quoi attribuez-vous cette recrudescence des besoins ?

Les raisons sont diverses. Le Covid a certainement joué un rôle d’accélérateur des investissements des français dans leur logement. L’augmentation du coût de l’énergie les incite également à miser sur les appareils moins énergivores, à l’instar des pompes à chaleur. Enfin, les épisode caniculaires à répétition soutiennent la demande en climatisation.

Comment les professionnels font-ils face à la pénurie de personnels ?

Ils n’hésitent pas à chasser, mais surtout, ils forment. Ils investissent par exemple sur des plombiers ou des électriciens qu’ils font monter en compétences sur le génie climatique, ou encore sur des commerciaux qu’ils dotent de compétences techniques ?

C’est là que le centre de formation toulousain du groupe Atlantic intervient ?

Exactement, nous proposons tout un panel de formations courtes, certifiantes ou qualifiantes, qui peuvent être combinées entre-elles pour constituer un parcours global. Des cursus qui peuvent donc s’adresser aux salariés des distributeurs, mais aussi aux artisans indépendants et bien sûr aux collaborateurs de notre groupe. Chacun bénéficie systématisent de formations lors de son intégration, puis tout au long de sa carrière pour maintenir et faire évoluer ses compétences. Nos formations portent d’ailleurs aussi bien sur la vente, que l’étude, l’installation, le dépannage...

Quelle est la présence du groupe Atlantic en Occitanie, et la région est-elle concernée par son plan d’embauches ?

Tous les pôles d’activité du groupe sont très bien implantés dans la région, qu’il s’agisse de l’eau chaude sanitaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des pompes à chaleur... et cela, à travers notre réseau de distributeurs généralistes ou spécialisés . Et oui, nous recrutons en Occitanie. Pour notre centre de formation toulousain, nous sommes par exemple en train d’intégrer un formateur concepteur supplémentaire. Mais l’essentiel des postes ouverts s’adressent aux commerciaux, qui viennent en renfort de notre réseau de partenaires, ainsi qu’aux techniciens d’intervention, pour notre pôle service.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Pour postuler : www.groupe-atlantic.fr

Crédit photo Groupe Atlantic.