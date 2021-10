Pourquoi l’Afpa Occitanie va-t-elle monter sur scène à Montpellier ?

« Comédiens, auteurs, metteurs en scène, musiciens, circassiens... les acteurs du spectacle vivant ont été frappés de plein fouet par la crise du Covid-19. Néanmoins, la réouverture progressive des lieux culturels a permis un regain d’activité offrant ainsi de nouvelles perspectives, notamment en matière d’emploi », souligne l’Afpa. C’est pour cette raison que l’association s’est rapprochée du Théâtre des 13 Vents, à Montpellier, pour concevoir une formation inédite. Financée par le Conseil Régional d’Occitanie, elle a pour objectif d’approfondir les connaissances des stagiaires en matière d’environnement professionnel du spectacle vivant : métiers, réseaux, modes de financement, cadres juridiques, méthodes de travail, respect des règles de sécurité….

Un parcours très complet

Dispensé du 22 novembre 2021 au 25 mars 2022, le parcours s’organisera autour de dix modules. Le programme débutera dans quelques semaines par un passage par Eloce, le dispositif innovant de formation de l’Afpa, puis les stagiaires rejoindront le Centre dramatique national pour une première découverte des métiers et du fonctionnement d’un théâtre, ainsi que de ses enjeux. Administration du spectacle vivant, montage d’une production, mise en œuvre d’une stratégie de diffusion, pratiques théâtrales, certification TOSA... seront ensuite au programme de ce cursus qui comptera également des modules « sécurité » (sauveteur secouriste du travail au niveau initial, préparation à l’habilitation électrique...) et une période opérationnelle en entreprise. Pour finir, les stagiaires travailleront sur un projet artistique fictif par groupes, et se confronteront alors à toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre d’une création.

Les pré-requis pour intégrer ce parcours sont d’avoir suivi une formation initiale dans le domaine du spectacle vivant ou de justifier d’une expérience professionnelle effective dans ce domaine (comédien, metteur en scène, scénographe, dramaturge, collaborateur artistique…). Et enfin d’avoir un projet artistique professionnel à plus ou moins court terme.

Ingrid Lemelle

Pour plus d’informations : recrutement.montpellier@afpa.fr ou 3936

Photo DR.