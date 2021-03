« Plan 10.000 jeunes »

Dans le cadre des nombreux dispositifs mis en oeuvre pour soutenir actuellement l’insertion professionnelle des jeunes, le ministère de l’Intérieur s’engage à offrir plus de 10.000 stages, contrats d’apprentissage et missions aux collégiens de troisième, lycéens, apprentis et étudiants sur l’année scolaire 2021-2022.

Pour les 18-25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap en service civique), plus de 1500 contrats d’apprentissage, 4000 stages (pour les étudiants de BTS, DUT, Licence ou Master) et 1500 missions de service civique vont ainsi être proposés au plan national. Ils seront ouverts dans les services de police, les casernes de gendarmerie, les préfectures, les unités de sécurité civile et dans tous les services du ministère.

Des opportunités à découvrir sur les sites de chaque préfecture départementale.

Plus d’infos sur www.10000jeunes-interieur.fr