Au 1er décembre 2021, plus de 300.000 jeunes et demandeurs d’emploi avaient déjà réalisé un parcours Pix emploi au sein d’agences Pôle emploi, de Missions locales et de Cap emploi.

« Les tests Pix emploi aident à mesurer et à améliorer leur niveau de maîtrise de compétences numériques, en vue de les mettre au service de leur recherche d’emploi et d’une insertion professionnelle durable. En outre, sur la base des résultats des tests, les conseillers sont en mesure d’orienter au mieux les bénéficiaires vers des actions d’accompagnement et de formation certifiante adaptées », indique le ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion.

La plateforme Pix.fr et ses fonctionnalités seront amenées à s’enrichir dans les années à venir.