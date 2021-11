Perpignan : oenotourisme et montagne au programme d’un nouveau Bachelor

Implantée à Narbonne, Sup de Tourisme vient d’adosser à son BTS un tout nouveau Bachelor Tourisme nature et patrimoine. Sa particularité tient à ses thématiques. « Notre volonté est d’accompagner le développement du territoire audois, et plus largement occitan. C’est pour cette raison que nous avons opté pour les mineures de l’œnotourisme et du tourisme de montagne, en lien avec notre emplacement, Narbonne étant situé au milieu des vignes et à proximité des Pyrénées », explique Charmaine Sanchez-Aldebert, responsable de formation. Autre particularité, ce cursus d’un an peut être suivi en formation initiale, en alternance, à distance, et même par correspondance ! « Sur place, nous limitons volontairement nos classes à une quinzaine d’élèves, car nous avons à cœur d’accompagner chacun de façon très individualisée. »

Pour préparer leur diplôme de Responsable marketing commerce et expérience client, les étudiants seront notamment sensibilisés à la mise en valeur du patrimoine, la préservation de l’environnement, l’évolution des besoins, les tendances en matière de marketing... « Les professeurs de Sup de Tourisme sont des professionnels en activité, ce qui nous permet d’adapter nos enseignements au plus près de la réalité du marché et des attentes des employeurs. » L’accès à ce cursus se réalise après étude du dossier de candidature et entretien, un Bac +2 minimum étant exigé, dans le domaine du tourisme ou de la protection de la nature par exemple.

Entre 4580 et 5999 euros en formation initiale selon le nombre d’options choisies et les modalités d’apprentissage