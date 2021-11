Perpignan : la Camping Paradis Academy recrute sa promo 2022 !

La nouvelle saison va bientôt démarrer ! Et pour 2022, plus de 250 postes seront ouverts afin de constituer les équipes d’animations des Campings Paradis en France. Des emplois de responsable d’animation, d’animateur sportif polyvalent et d’animateur« piki clubs », le nom des mini-clubs dédiés aux enfants. Les nouvelles recrues rejoindront l’un des 80 camping affiliés au réseau inspiré de la série de TF1 (neuf sont situés en Occitanie). Mais uniquement après avoir été formés par l’Ecole des métiers du sport, de l’animation et du tourisme (EMSAT) de Perpignan, le site de la Camping Paradis Academy !

Une formation diplômante

De fin novembre à mi-janvier, des sessions de recrutement seront ainsi organisées dans plusieurs villes de France (dont Montpellier et Perpignan en Occitanie) et de Belgique pour sélectionner les candidats motivés pour intégrer la formation « maison », proposée en apprentissage. Mais les personnes intéressées peuvent également postuler directement par mail, pourvu d’être majeures, de justifier d’une expérience d’animateur d’au moins un an, de posséder une compétence artistique (musique, chant, théâtre…), et bien sûr, de réussir les tests de sélection. Ceux-ci portent sur un entretien qui « vise à vérifier la réelle sensibilité du candidat à l’animation, et à faire le point sur ses projets personnel et professionnel », indique l’école. Puis les postulants sont soumis à une épreuve écrite portant sur l’animation, son organisation et la marque Camping Paradis.

En février, la promo 2022 débutera un cursus d’environ deux mois dispensés dans deux des Campings Paradis de la région de Perpignan. Au programme, l’encadrement des animations et des vacanciers, la mise en place technique, logistique et promotionnelle des animations, et bien sûr la participation aux animations elles-mêmes, parmi lesquelles la fameuse Fiesta Boom-Boom ! Pendant une semaine, Laurent Ournac, alias Tom Delorme dans la série, viendra sensibiliser les apprentis animateurs à l’improvisation. Puis le cursus s’achèvera par la présentation du Titre professionnel d’Animateur loisir tourisme (niveau 4). En avril, es animateurs rejoindront enfin l’un des campings du réseau où ils seront nourris, logis, blanchis et rémunérés environ 1500 euros. En 2021, plus de 120 animateurs sont passés par la Camping Paradis Academy.

Ingrid Lemelle

Pour candidater, CV et lettre de motivation à : recrutements@campings-paradis.com

Pour les autres postes, cliquez ici

Sur la photo : Laurent Ournac, entouré de la promotion 2021 de la Camping Paradis Academy. Photo Camping Paradis DR.