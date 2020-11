Dispositif lancé par France Industrie Occitanie, an partenariat avec l’UIMM Occitanie, la Région Occitanie, Pôle emploi, la Direccte et les branches industrielles de France Industrie afin de protéger les emplois et les compétences dans le contexte du Covid.

Passerelles Industries s’appuie sur trois leviers d’action : le prêt de main d’œuvre en cas de sous-activité / sureffectif, l’emprunt de main d’œuvre pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, et le reclassement auprès des entreprises qui cherchent à recruter.

Dans chacun des cas de figure, les entreprises seront accompagnées dans l’ensemble de leurs démarches.

Pour plus d’informations, contactez : Huguette Gayrin - hgayrin@passerellesindustries.fr - 07 80 99 91 01.