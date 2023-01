Où et quand allez-vous trouver votre prochain TAF ?

Près de 14.000 emplois ont été proposés en 2022, par plus de 2500 entreprises. Coorganisés par la Région, Pôle emploi, les Missions locales et de nombreux partenaires institutionnels, les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) s’apprêtent à faire leur grand retour. « Véritables passeports pour l’emploi, ces manifestations permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de formation et d’activité professionnelle », souligne le Conseil régional, qui vient en effet de dévoiler les dates de l’édition 2013.

Offres d’emploi et de formation, démonstration métiers, conférences... chaque TAF offre également aux visiteurs l’opportunité de rencontrer des professionnels pour faire le point sur leur projet professionnel, s’informer sur les dispositifs d’aide à la formation ou à l’embauche, ou encore identifier les filières porteuses. L’année dernière, ces salons ont réuni plus de 65.000 visiteurs, en plus des « Place du TAF » désormais déclinés dans les quartiers et les zones rurales de la région. La plupart se dérouleront en mars prochain, et se prolongeront en avril. Mais c’est toutefois dans quelques jours que se tiendra le premier TAF de l’année...

Save the date !

Le 19 janvier à Lourdes (Hautes-Pyrénées)

Le 2 mars à Alès (Gard)

Le 8 mars à Albi (Tarn)

Le 9 mars à Cahors (Lot)

Les 15 et 16 mars à Montpellier (Hérault)

Le 16 mars à Mende (Lozère)

Le 16 mars à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Le 21 mars à Nîmes (Gard)

Le 22 mars à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

Le 23 mars à Rodez (Aveyron)

Les 29 et 30 mars à Toulouse (Haute-Garonne)

Le 30 mars à Montauban (Tarn-et-Garonne)

Le 5 avril à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Le 6 avril à Carcassonne (Aude)

Le 12 avril à Auch (Gers)

Le 13 avril à Figeac (Lot)

Le 20 avril à Saverdun (Ariège)

Le 27 avril à Béziers (Hérault)

Ingrid Lemelle

Crédit photo Arthur Perset - Conseil régional Occitanie.