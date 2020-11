C’est le nombre de « talents » que la coopérative Orpi annonce vouloir recruter en Occitanie (250 en France) dans tous les métiers de l’immobilier. Dans la région, ce sont principalement les profils de conseillers immobilier (transaction) qui sont recherchés. De même la moitié de postes se situent-ils dans l’ex-région Languedoc-Roussillon.

Des postes ouverts aux professionnels de tous horizons , débutants ou expérimentés, au parcours plus atypiques ou en reconversion professionnelle. « Nous sommes à la recherche de personnalités qui ont le sens du contact et qui souhaitent apprendre un métier concret, au plus proche de la vie de nos clients », déclare déclare Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi. « Pour accompagner nos futurs talents, nous avons développé un système de formation interne complet, qui nous permet de former même les plus novices aux métiers de l’immobilier. »

Pour postuler : www.orpi.com