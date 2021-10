Original. Avec Via Domitia, on apprend à appliquer la data au sport

Original, le Diplôme universitaire Data analysis and tools applied to sports s’inscrit dans l’évolution de l’analyse de la performance sportive. Celle-ci repose désormais beaucoup sur la maîtrise du traitement des données. Cette nouvelle formation, ouverte par l’Université de Perpignan Via Domitia, est également originale dans sa forme.

Elle est en effet dispensée à 100% en distanciel. « Les cours se présentent sous forme de capsules vidéo finalisées par des cas d’études », indique l’établissement, dont le département STAPS est implanté à Font-Romeu. Il peut ainsi être suivi par des étudiants comme des professionnels en activité. Au programme : les conditions légales de capture et d’utilisation des données, leur analyse grâce aux langages R et Python, les applications pratiques des systèmes de monitoring, ou encore le partage des informations. Soit une centaine d’heures de formation, complétées par un stage de 200 heures.

1060 ou 1451 euros selon le statut