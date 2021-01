Occitanie : une semaine pour découvrir les opportunités dans le numérique

Organisée par Pôle emploi, en collaboration avec de nombreux partenaires, la Semaine des métiers du numérique se tiendra officiellement du 25 au 29 janvier. En Occitanie, l’opération commencera plus tôt et se prolongera un peu plus tard. « Dès ce vendredi 22 janvier, un atelier Google Web sera en effet coanimé par l’agence de Toulouse Jolimont, de 14h à 15h40 », explique Céline Condoumy, conseillère à l’agence de Labège, « Destiné aux moins de 26 ans, il aura pour thème le contrôle de son image sur les réseaux sociaux. Les agences de Haute-Garonne organiseront également un salon de recrutement en ligne à partir du 23 janvier et ce, jusqu’au 5 février. » Deux actions qui illustrent le large spectre des sujets et des cibles couverts par l’événement.

« Nous nous adressons bien sûr aux jeunes, qui peuvent toujours trouver des opportunités intéressantes dans ce secteur très innovant, notamment dans le secteur de la cybersécurité et chez les éditeurs de logiciels, mais nous visons également plus largement les femmes, les travailleurs en situation de handicap, les personnes en reconversion... Car le numérique peut vraiment agir en faveur de l’inclusion, et ce sera d’ailleurs au coeur du web atelier Recrutez Out Of the Box ! proposé de le 29 janvier, à midi, en présence notamment d’une consultante en neurodiversité. » Au cours de cette semaine, plusieurs manifestation permettront ainsi de briguer directement un poste auprès des entreprises partenaires. C’est par exemple déjà le cas sur le salon en ligne spécial Technicien.ne de maintenance en informatique, organisé jusqu’au 25 janvier par l’agence de Narbonne,

Des opportunités de reconversion

Mais cette manifestation tend aussi à susciter et à accompagner des vocations, en informant sur les métiers et les filières d’avenir, les formations, le transfert de compétences possible... « Le 26 janvier, nous présenterons notamment le dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle que nous avons mis en place avec Econocom pour le recrutement de douze techniciens desk aux profils très variés », indique David Scott, conseiller entreprise Pôle emploi référent sur le numérique. « Ce même jour à Labège, un représentant de l’IoT Valley viendra également évoquer le recrutement version start-up, donner les clés pour aider les demandeurs d’emploi à capter l’attentions des entreprises, comprendre ce à quoi elles sont sensibles, et surtout, comprendre qu’il est tout à fait possible d’avoir sa place dans ce secteur qui peut parfois faire peur à certains candidats. »

L’opération sera enfin l’occasion de faire un point sur l’impact de la digitalisation sur les métiers traditionnels, ou encore de parfaire ses connaissances pour postuler à l’heure de LinkedIn. Autant de propositions (et bien d’autres) répertoriées sur la page web de Pôle emploi Occitanie. La majorité des événements se déroulera en ligne, sur inscription préalable. Vous y trouverez donc aussi les informations pratiques pour pouvoir y participer.

