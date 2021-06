Occitanie : quelles idées de carrière chez Gifi ?

Gifi compte déjà une soixantaine d’implantations en Occitanie et 600 salariés. En 2021, l’enseigne envisage d’en ouvrir 18 supplémentaires en France et a deux projets pour notre région : un nouveau magasin à Pamiers, et un agrandissement à Castres. « Nous devrions créer une dizaine d’emplois et recruter plus 25 personnes pour faire face au turn-over naturel de nos effectifs » , précise Thierry Boukhari, directeur délégué RH de Gifi.

Des possibilités d’évolution

Gifi va rechercher du personnel d’encadrement, des caissiers, des employés polyvalents libre-service et des réceptionnaires pour gérer le flux de marchandises. « Pour les employés polyvalents et les caissiers, nous ne sommes pas du tout attachés au diplôme. Leur mission sera de renseigner les clients et de veiller à ce que les rayons soient bien achalandés. Nous sommes donc surtout attentifs au savoir-être des candidats et à leur relationnel », note le directeur délégué. « Nous miserons aussi bien sur les jeunes, à qui nous donnerons leur chance, que sur les personnes plus âgées, à même d’amener leur expertise à notre enseigne. » Gifi offrira à ses recrues la possibilité d’évoluer. « Je suis moi-même entré dans la société à 17 ans, comme stagiaire. 75% de nos collaborateurs en situation de responsabilité ont débuté chez nous en tant qu’employé libre service », se réjouit Thierry Boukhari.

Les recrutements auront lieu au fil de l’eau tout au long de l’année. Pour Pamiers, les postes seront proposés deux mois avant l’ouverture. « Ainsi les employés participeront à la mise en place du magasin et se familiariseront avec leurs postes. » Quelques CDD seront également créés pour accompagner ce déploiement.

Louise Lané

Postulez sur : recrutement.gifi.fr

Photo Gifi DR.