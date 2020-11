Occitanie : la reconversion professionnelle... au féminin !

« Profession’L met en relation des entreprises expertes de la formation, du recrutement, de la création d’entreprise et de l’accompagnement individuel avec des femmes en quête de nouvelles orientations, voire de réinsertion professionnelle », expliquent les organisateurs de ce salon, qui se déroulera cette semaine en Occitanie, dans une version digitale.

A partir de demain, 17 novembre, et jusqu’au mercredi 24 novembre, les partenaires animeront des workshops live et proposeront quelque 300 échanges personnalisés en ligne gratuits (les 19, 20, 23 et 24 novembre). Les personnes intéressées pourront également « visiter » leurs stands, répartis en quatre pôles : Accompagnement individuel, Création d’entreprise, Formation et Recrutement / Accompagnement à l’emploi.

Pour participer, cliquez ici